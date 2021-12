Ludwigshafen – Katalysator gestohlen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit zwischen dem 23.11.2021 und dem 14.12.2021 stahlen unbekannte Täter den Katalysator eines Opel Astra Caravan, der in der Liebigstraße abgestellt war. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .



