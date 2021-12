Landau – Verkaufsschlager: Thomas-Nast-Weihnachtstüten zu Gunsten der Beschickerinnen und Beschicker des Landauer Weihnachtsmarkts sind ausverkauft

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Heiß begehrt: Rund 820 Thomas-Nast-Weihnachtstüten hat das Büro für Tourismus (BfT) der Stadt Landau seit dem vorzeitigen Ende des Kunsthandwerklichen Thomas-Nast-Nikolausmarkts verkauft. Die Tüten zur Unterstützung der Beschickerinnen und Beschicker des Landauer Weihnachtsmarkts waren so gefragt, dass das BfT-Team um Geschäftsführer Bernd Wichmann und Marktmeisterin Sonja Brunner-Hagedorn innerhalb weniger Tage ausverkauft war. „Dass die Thomas-Nast-Weihnachtstüten solchen Anklang gefunden haben, ist nicht nur eine gute Nachricht für die Beschickerinnen und Beschicker des Weihnachtsmarkts, sondern auch ein Zeichen für das gute Miteinander in unserer Stadt. Die Landauerinnen und Landauer zeigen sich in diesen nach wie vor schwierigen Zeiten solidarisch mit den Standbetreiberinnen und –Betreibern, für die so als kleines Trostpflaster in wenigen Tagen gut 9.500 Euro zusammengekommen sind.“ Er danke den Schaustellerinnen und Schaustellern sowie Beschickerinnen und Beschicker für deren Verständnis, so Hirsch. „Die Stadt Landau hat in den zurückliegenden Monaten stets versucht, gerade diesem besonderen Berufsstand zu helfen“, erinnert er.



VIDEOINSERAT

GEGEN GEWALT AN FRAUEN

„Wir freuen uns sehr, dass die Weihnachtstüten so gut angekommen sind und über das positive Feedback der Käuferinnen und Käufer“, so BfT-Chef Wichmann. „Viele waren gerne bereit, den krisengebeutelten Beschickerinnen und Beschickern unseres Thomas-Nast-Nikolausmarkts mit dieser kleinen Geste unter die Arme zu greifen und sich ein Stück Weihnachtsmarkt mit nachhause zu nehmen. Auch viele Landauer Unternehmen haben erfreulicherweise zugegriffen und die Thomas-Nast-Weihnachtstüten als Weihnachtgeschenke für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geordert“, freut er sich. Ebenfalls sehr erfolgreich sei der Verkauf der Nordmanntannen gewesen. Die Bäume, die als Dekoration für den Nikolausmarkt gedient hatten, hätten alle innerhalb weniger Stunden neue Besitzerinnen und Besitzer gefunden.

Quelle: Büro für Tourismus