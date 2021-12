Landau – Teilweise Reaktivierung des Impfzentrums Landau/Südliche Weinstraße – Stadt und Kreis eröffnen Kommunale Impfstelle – Bereits mehr als 8.600 Termine vergeben

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Es geht wieder los: Nachdem das Impfzentrum Landau/Südliche Weinstraße in der Albert-Einstein-Straße Ende September auf Anordnung des Landes Rheinland-Pfalz geschlossen wurde, erlebt es jetzt ein Comeback. Teile der Einrichtung im Landauer Gewerbepark am Messegelände wurden in den vergangenen Wochen reaktiviert und werden ab sofort als kommunale Impfstelle betrieben. Anlässlich der Eröffnung der neuen Einrichtung luden Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt gemeinsam mit den beiden Impfkoordinatoren Stefan Krauch und Bastian Dietrich zu einem Vor-Ort-Termin ein. „Da die Infektionslage in der Stadt Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße weiter angespannt bleibt, ist es äußerst wichtig, das Impfen noch mehr zu fördern, um mit weiteren Impfangeboten die Menschen in der Region vor schweren Infektionsverläufen zu schützen“, erklären die beiden Verwaltungschefs. „Aus diesem Grund haben wir die Möglichkeit des Landes, kommunale Impfstellen einzurichten, für Landau und die Südliche Weinstraße sofort ergriffen und freuen uns, dass das Land auch unsere Anregung aufgenommen hat, uns aufgrund des zu erwartenden Andrangs zunächst in die Online-Terminvergabe des Landes mit aufzunehmen“, so Hirsch und Seefeldt. Sobald sich der hohe Impfdruck gelegt habe, könne man zum Impfen ohne Termin wechseln.



„Bislang wurden für die Kommunale Impfstelle LD/SÜW bis Mitte Januar bereits mehr als 8.600 Termine vergeben; rund 200 Personen stehen derzeit auf der Warteliste“, erklären die Impfkoordinatoren Krauch und Dietrich, die nach knapp acht Monaten Betrieb des Impfzentrums LD/SÜW auch für die neue Einrichtung verantwortlich zeichnen. Bei einem Großteil der Buchungen handele es sich um Boosterimpfungen – es seien jedoch auch einige Termine für Erst- und Zweiimpfungen dabei. „Zunächst werden in der Kommunalen Impfstelle etwa 500 Impfungen pro Tag, d.h. knapp 2.500 Impfungen in der Woche verabreicht. Personen unter 30 Jahren erhalten den Impfstoff BioNTech; die über 30-Jährigen werden mit dem Impfstoff der Firma Moderna geimpft“, so Krauch und Dietrich. Der Betrieb wird zunächst mit acht Verwaltungsangestellten, bis zu sechs Ärztinnen und Ärzten, drei Personen in der hausinternen Apotheke und vier medizinischen Fachangestellten sichergestellt.

Geimpft wird montags, mittwochs und freitags von 8 Uhr bis 16 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 11 Uhr bis 19 Uhr. Termine werden zunächst – wie auch zu Beginn des Jahres beim Impfzentrum – ausschließlich zentral vom Land vergeben. Registriert werden kann sich telefonisch über die Termin-Hotline 0800/5758100 oder online unter www.impftermin.rlp.de. Es sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich. Eine Übersicht über die Impfmöglichkeiten in der Region gibt es online auf den kommunalen Internetseiten www.landau.de/impfen und www.suedliche-weinstrasse.de/de/aktuelles/corona/infos_impfzentrum.php.

Quelle: Stadt Landau