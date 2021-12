Leimen / St. Ilgen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Zur Zeit ist die Polizei und die Feuerwehr in Leimen/St. Ilgen in der Theodor-Heuss-Straße aufgrund eines Brandes in einem Wohnhaus im Einsatz. Es kommt aktuell zu einer größeren Rauchentwicklung. VIDEOINSERAT GEGEN GEWALT AN FRAUEN www.mrn-news.de wird nachberichten Quelle: Polizeipräsidium Mannheim »