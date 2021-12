Heppenheim – Kostenlose Beratung und viele Informationen! Wirtschaftsförderung Bergstraße lieferte auf dem 22. Existenzgründungstag der Metropolregion Rhein-Neckar „START Rhein-Neckar“ – Wissenswertes über Gründungen – Erneut wurde die Veranstaltung komplett digital durchgeführt

Heppenheim / Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Wirtschaftsregion Bergstraße) – Zahlreiche Aussteller, Sessions und Workshops gab es auf dem 22. Existenzgründungstag Rhein-Neckar, der wegen der Coronavirus-Pandemie wie im vergangenen Jahr auch diesmal online durchgeführt wurde. Das interaktive Live-Event bot den virtuellen Besucherinnen und Besuchern im digitalen Raum darüber hinaus die Möglichkeit zum Vernetzen. Auch die Gründerberatung der Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) war mit einem eigenen interaktiven „Stand“ bei der virtuellen Veranstaltung zugeschaltet und bot online kostenfreie Beratung zur Gründung oder Übernahme eines Unternehmens in der Wirtschaftsregion Bergstraße an.

Marco Kreuzer, Projektleiter Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald und WFB-Gründerberater, lieferte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Wissenswertes über die Fördermöglichkeiten des Landes Hessen, des Bundes sowie der Europäischen Union und berichtete über die kostenlosen Serviceleistungen der WFB für Gründerinnen und Gründer.

Informationen gab es ebenso über die Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald, mit der die WFB die Gründungsbereitschaft in der Region weiter steigern will. Im Zentrum steht ein Gründerwettbewerb, an dem jedes Jahr aufs Neue alle teilnehmen können, die eine Gründung in der Region planen.

„Gründerinnen und Gründer aus der Wirtschaftsregion Bergstraße, die den Existenzgründungstag Rhein-Neckar verpasst haben, können jederzeit einen persönlichen Beratungstermin mit der WFB-Gründerberatung vereinbaren“, betont Kreuzer.

Info: Die Gründerberatung der WFB steht allen Gründerinnen und Gründern, die ihren Wohnsitz im Kreis Bergstraße haben oder hier gründen wollen, kostenfrei nach Terminvereinbarung unter 0 62 52/6 89 29-70 zur Verfügung. Wissenswertes über die weiteren kostenlosen Serviceleistungen der WFB-Gründerberatung gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de. Hier sind auch Informationen zur Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald sowie zum Gründerwettbewerb zu finden.



