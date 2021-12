Heidelberg – Soziales Engagement für benachteiligte Kinder 2021

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsam mit dem Verein „Wir helfen Kinder – eine Initiative der Alexander Bürkle-Gruppe“, unterstützt der Innungsverbund der Elektro- und Informationstechnikerinnungen der Metropolregion Rhein-Neckar zu dem die Innungen Schwetzingen-Mannheim-Weinheim, Heidelberg und Neckar-Odenwald gehören, seit 2011 Projekte in Heidelberg und Mannheim mit dem Erlös einer Spendenaktion die während des Mannheimer Maimarkt auf der Ausstellungsfläche stattfindet. Der Erlös der Spendenaktion geht zu 100% an die Projekte „ Kinderreich“ Heidelberg e.V. und Hans-Zulliger-Schule Mannheim. Durch den Corona bedingten wiederholten Ausfall des Mannheimer Maimarkt 2021 konnten keine Spenden gesammelt werden. Der Bedarf an finanzieller Unterstützung war und ist aber weiterhin gegeben. So war es dem Innungsverbund und dem Verein „Wir helfen Kindern“, eine Herzensangelegenheit die Projekte für benachteiligte Kinder der Einrichtungen in Mannheim und Heidelberg auch 2021 von der Initiative der Alexander Bürkle-Gruppe „Wir helfen Kinder“ und dem Innungsverbund mit einer Spende in Höhe von jeweils 1000 Euro zu unterstützen.



Am 11. November 2021 wurde der erste Scheck von Frau Heike Schuster vom Verein „Wir helfen Kindern e.V.“ zusammen mit unserem Obermeister Stephan Kolb, an Frau Sahner – Rektorin der Hans-Zulliger-Schule Mannheim – überreicht. Die Hans-Zulliger-Schule wird mit dem Spendengeld konkrete Materialien wie Schaufeln, Schubkarren, Paletten, Steine uvm. für eine geplante „Matschküche“, die auf einem entsprechenden Teil des Schulgeländes entsteht, anschaffen. Dieser Ort soll vor allem den Jüngsten die Möglichkeit bieten, bei Wind und Wetter draußen basale Erfahrungen beim Buddeln und Werkeln zu machen. Der zweite Scheck wir in den nächsten Wochen von den Obermeistern Martin Illing – Innung für Elektro- und Informationstechnik Heidelberg und Michael Baumgärtner – Elektro Innung Neckar-Odenwald Kreis, an das „Kinderreich“ Heidelberg e.V. übergeben werden. Das „Kinderreich“ Heidelberg benötigt die Spende dringend für die Erhaltung des Mittagstisches, der gerade in der Pandemie für die Kinder noch wichtiger geworden ist. Außerdem wird ein Basketballkorb angeschafft der sich auch für größere Kinder und deren Bewegungsdrang eignet um zur Gesundheit/Fitness der Kids beitragen zu können, da es den Kindern pandemiebedingt doch sehr an Bewegung in der Schule und in der Freizeit fehlt.