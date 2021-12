Heidelberg – Bürgerfest findet am 20. März 2022 statt! Buntes Programm in der und um die neue Großsporthalle SNP dome geplant

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vielfältige Informationen rund um die Projekte und Angebote der Stadt Heidelberg, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und jede Menge Mitmachaktionen: Darauf können sich Besucherinnen und Besucher beim Heidelberger Bürgerfest 2022 in der und um die neue Großsporthalle SNP dome an der Speyerer Straße freuen. Jetzt steht der neue Termin fest: Sonntag, 20. März 2022. Das ursprünglich für Mitte Januar vorgesehene Fest wurde aufgrund der aktuellen Corona-Situation verlegt.



Das Heidelberger Bürgerfest ist die zentrale Veranstaltung der Stadt Heidelberg für die Bürgerinnen und Bürger. Das Bürgerfest 2022 soll wieder eine außergewöhnliche Veranstaltung für alle Heidelbergerinnen und Heidelberger sowie Interessierte aus der Region werden. Neben der Stadt Heidelberg mit ihren Ämtern und ihren städtischen Gesellschaften werden sich zahlreiche Heidelberger Institutionen und Vereine vorstellen und ihre Projekte an Informationsständen auf dem Fest präsentieren.

Das Bürgerfest findet alle zwei Jahre an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet statt – zuletzt 2020 im Patrick-Henry-Village, 2018 auf der Pfaffengrunder Terrasse in der Bahnstadt und 2016 in den Campbell Barracks in der Südstadt.