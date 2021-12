Sinsheim/Speyer – Weihnachts- und Winterferien in den Technik Museen Sinsheim Speyer! Das passende Ausflugsziel für die ganze Familie oder Last-Minute-Shopper

Sinsheim/Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Technik Museeen Sinsheim Speyer). Der Winter und vor allem die Weihnachtszeit sind für viele die schönste Zeit im Jahr. Ob Zuhause oder in den Innenstädten, alles ist festlich geschmückt und glitzernde Lichterketten verzieren Türen, Fenster und Vorgärten. In den höheren Regionen fällt Schnee und verwandelt die Landschaft in eine weiße Winter-Wunder-Welt. Für die Kinder geht es in die ersehnten Schulferien und viele Erwachsene nehmen sich um den Jahreswechsel frei. Also genau die richtige Zeit, um etwas mit der Familie oder Freunden zu unternehmen.



Die Technik Museen Sinsheim Speyer sind mit ihren großen Ausstellungshallen, den faszinierenden Flugzeugen, Oldtimern oder Lokomotiven, wie auch den IMAX Kinos, genau das richtige Ausflugsziel. Vom gemeinnützigen Förderverein getragen, präsentieren die Museen täglich ab neun Uhr Technikgeschichte von Unterwasser bis ins Weltall. Auf der Tragfläche einer Boeing 747 Selfies knipsen, zur Königin der Lüfte, der Concorde, aufsteigen, den Maschinenraum eines Seenotkreuzers erkunden oder aber in die PS-starke Sonderausstellung „Red Bull World of Racing“ abtauchen. Die Vielfalt der beliebten Museen macht einen Besuch zu einem einzigartigen Erlebnis und sorgt vor allem bei den kleinen Fans für große und leuchtende Augen. Gemütlich wird es in den IMAX Kinos. Die großen Sitze bieten viel Komfort und bei den Dokumentarfilmen wie „Wunderwelt Südpazifik“ oder „Wild America“ entflieht man in sonnige und abenteuergeladene Welten. Cineasten kommen im Sinsheimer Blockbuster-Kino auf ihre Kosten und erleben die neuesten 3D Filme in unschlagbarer 4K Qualität. Ab dem 15. Dezember krabbelt die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft in Spider-Man 3 über die gigantische 22 x 27 m IMAX-Leinwand und läutet das Finale der Trilogie ein. Wer zum Typ Last-Minute-Shopper zählt, findet in den Souvenirshops der beiden Häuser sicher noch das ein oder andere Geschenk für seine Liebsten. Ob Gutscheine, eine Mitgliedschaft im Förderverein, Modelle, Bücher oder Fanartikel zu den Museumslieblingen Brutus, Concorde oder Buran – hier ist für jeden das passende Weihnachtsgeschenk dabei. Leckeres an den Festtagen verspricht das Gastro-Team Sinsheim vom 20. bis 26. Dezember. Wie im vergangenen Jahr können die frisch gekochten Speisen vakuumiert abgeholt werden, um sie dann zu Hause gemütlich selbst zuzubereiten. Ob Rehragout mit Butterspätzle und Preiselbeer-Rotkraut, Tranche vom Lachsfilet mit Champagner-Risotto und Safran-Fenchel oder Wildschweinbraten mit Laugenweckknödel und Rahmwirsing, mit den Gerichten des Museums ist schnell und sehr lecker gekocht. Am 31. Dezember ist das Motto LECKERES ON THE ROAD Programm. Das Sinsheimer Team liefert ein vakuumiertes 3-Gänge-Menü zum selbst erhitzen nach Hause. Die Auslieferung beginnt ab 10.30 Uhr. Bei passendem Wetter natürlich mit einem Oldtimer. Für beide Aktionen ist eine Vorbestellung notwendig. Die Technik Museen Sinsheim Speyer sind täglich, auch über die Weihnachtsfeiertage und Silvester, geöffnet. Informationen zu den regulären aber auch den Sonderöffnungszeiten am 24. und 31. Dezember, den Weihnachts- und Silvestermenüs, sowie den aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen, gibt es unter www.technik-museum.de/weihnachten.

Über die Technik Museen Sinsheim Speyer – Technik von Unterwasser bis ins Weltall

Vom gemeinnützigen Förderverein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund 3.500 Mitglieder an. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum Ausbau der Museen verwendet. Die Technik Museen Sinsheim Speyer zeigen zusammen auf mehr als 200.000 m² über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. An 365 Tagen im Jahr geöffnet, ziehen die Museen über eine Million Besucher im Jahr an. Eine wahre Sensation sind die beiden IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert, werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel projiziert.