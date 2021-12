Sandhausen – Erweiterungspläne und möglicher Stadionneubau: Der SV Sandhausen lädt die Öffentlichkeit am 20. Januar 2022 zu einem Informationsabend ein!

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/SV Sandhausen) – Der SV Sandhausen lädt zu Beginn des Jahres 2022 zu einem Informationsabend ein und wird an diesem seine notwendigen Erweiterungspläne im Bereich Nachwuchsleistungszentrum sowie seine Sicht auf einen möglichen Stadionneubau noch einmal ausführlich vorstellen, bevor in dieser Angelegenheit seitens des Gemeinderates in Sandhausen eine Entscheidung gefällt wird.

Der Informationsabend findet statt am



Donnerstag, den 20. Januar 2022, ab 18 Uhr

auf dem Gelände des SV Sandhausen (BWT-Stadion am Hardtwald / Jahnstraße 1)

Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen, betont: „Bevor der Gemeinderat seine Entscheidung treffen wird, möchten wir allen interessierten Bürgern, Gegnern und Befürwortern der möglichen Optionen, Vorstandsmitgliedern sowie den Fans und Mitgliedern unseres Vereins und der Presse die verschiedenen Varianten aus unserer Sicht vorstellen. Im Anschluss laden wir alle Anwesenden zu einer sachlichen Diskussion ein.“ Auch Sandhausens Bürgermeister Hakan Günes sowie die Mitglieder des Gemeinderates hat der SV Sandhausen zu seiner Informationsveranstaltung am 20. Januar 2022 eingeladen, ebenso wie die Verantwortlichen der benachbarten Vereine FC Sandhausen und TC 1970 Sandhausen. Geplant ist an diesem Abend eine ausführliche Präsentation, in der die verschiedenen Optionen aus Sicht des SVS aufgeführt werden. Im Anschluss wird SVS-Präsident Jürgen Machmeier offene Fragen aus dem Publikum beantworten. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie ist es notwendig, dass sich alle Interessierten, die am Informationsabend teilnehmen möchten, vorab anmelden. Bitte registrieren Sie sich daher online unter https://bit.ly/InformationsabendSVS2022 und bestätigen uns Ihre Teilnahme! Es wird darüber hinaus möglich sein, die Veranstaltung im Rahmen einer Video-Liveschalte zu verfolgen. Weitere Informationen hierzu geben wir im neuen Jahr auf unserer Homepage bekannt. Derzeit gilt bei Informationsveranstaltungen in Baden-Württemberg in der Corona-Alarmstufe II die 2Gplus-Regel. Dementsprechend bitten wir alle Teilnehmer, beim Eintritt auf das Stadiongelände am 20. Januar 2022 einen gültigen Geimpft- oder Genesen-Nachweis sowie einen aktuellen offiziellen negativen Corona-Test vorzuhalten. Sollte sich an der Corona-Schutzverordnung bis zum 20. Januar etwas ändern und dies Auswirkungen auf unseren Informationsabend haben, wird auf der Homepage dazu informiert.