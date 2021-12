Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Dienstag, den 14. Dezember 2021, kam es am frühen Nachmittag zu einem Wasserrohrbruch an einer Versorgungsleitung in Eppelheim in der Georg-Friedrich-Händel-Straße auf Höhe der Hausnummer 6. Anwohner von insgesamt rund 15 Häusern in der Georg-Friedrich-Händel-Straße, der Franz-Liszt-Straße und der Haydnstraße können aufgrund der Reparaturarbeiten aktuell nicht mit ... Mehr lesen »