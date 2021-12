Heidelberg – Lions Club Metropolregion Rhein-Neckar unterstützt die „Lernpatenschaften“- Wohltätigkeitsveranstaltung mit Elke Büdenbender brachte 5.000 Euro Erlös

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit 5.000 Euro unterstützt der Lions Club Metropolregion Rhein-Neckar die Lernpatenschaften des städtischen Kinder- und Jugendzentrums Emmertsgrund. Die Spende übergaben Mitglieder des Lions Clubs am 10. Dezember 2021 vor dem „Treff 22“ Emmertsgrund an die Projektleiterin Tabea Maurina sowie an die Verantwortlichen des Stadtteilvereins Emmertsgrund.



Die Spende ist Erlös einer Benefizveranstaltung mit Deutschlands „First Lady“ Elke Büdenbender, Gattin des amtierenden Bundespräsidenten, zum Thema „Bildung fördern in sozialen Brennpunkten“. Sie fand am 14. Oktober 2021 in der Pädagogischen Hochschule Heidelberg statt. Organisiert hatte sie der Lions Club Metropolregion Rhein-Neckar, der Büdenbender als prominente Gesprächspartnerin gewinnen konnte. Mit der Projektleiterin des „Treffs 22“, Tabea Maurina, trat sie auf der Bühne in einen Dialog über die Arbeit vor Ort und rief im Anschluss zur Spende auf. Mit Ralph Kühnl vom regionalen Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) sprach Büdenbender im Anschluss über ihren Werdegang, ihr soziales Engagement und ihre Arbeit in Berlin.

Lernpatenschaften

Bei den Lernpatenschaften unterstützen Schülerinnen und Schüler aus höheren Klassenstufen jüngere Kinder und Jugendliche bei ihren Hausaufgaben und bereiten auf Prüfungen vor.

Die Lernpatenschaften gibt es seit dem Schuljahr 2004/05 im Emmertsgrund. Aus eigener Erfahrung kennen die Patinnen und Paten die Ängste und Nöte der Kinder und Jugendlichen aus niedrigeren Schulklassen. Sie dienen den Jüngeren als Vorbild, geben ihnen Orientierung und motivieren diese durch ihren eigenen schulischen Erfolg. Schnell entsteht so eine Vertrauensbasis zwischen den Jugendlichen, die meist aus Familien mit Migrationshintergrund kommen. In den Räumen des „Treff 22“ findet gemeinsames, kontinuierliches Lernen in einer bewertungsfreien, vertrauensvollen Atmosphäre statt. Die betreuten Schülerinnen und Schüler sind hoch motiviert und arbeiten größtenteils eigenverantwortlich an der Verbesserung ihrer schulischen Leistungen.

Einzigartiges Projekt

Die Lernpatenschaften sind ein in Heideberg einzigartiges und vorbildliches Projekt der außerschulischen Bildung. Es richtet sich an Schülerinnen und Schüler aller Schulformen in den Stadtteilen Emmertsgrund und Boxberg. Derzeit betreuen 20 Patinnen und Paten rund 75 Schülerinnen und Schüler. Einige der aktuellen Paten haben das Angebot früher selbst in Anspruch genommen. Sie haben sich durch die Unterstützung schulisch so verbessert, dass sie jetzt ebenfalls anderen helfen können.