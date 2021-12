Heidelberg – Affenstarke Unterstützung! Volksbank Kurpfalz eG spendet 10.000 Euro an den Zoo Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Weltsparwoche Ende Oktober ist für viele junge Kundinnen und Kunden der Volksbank Kurpfalz ein wichtiger Termin, denn dann gibt es für das Ersparte nicht nur auf dem Konto ein Plus, sondern noch eine besondere Belohnung obendrauf. In diesem Jahr hatte die Bank ihre Weltsparwoche unter das Motto „Es gibt tierisch viel zu entdecken“ gestellt und mit dem Zoo Heidelberg den perfekten Kooperationspartner dafür gefunden. So erwartete die jungen Besucherinnen und Besucher der Volksbank Kurpfalz neben den Spargeschenken ein Gutschein für den Eintritt in den Zoo. Zudem gab es beim Weltsparwoche-Gewinnspiel einen geführten Rundgang mit den Zoo-Rangern durch die verschiedenen Bereiche des Zoos zu gewinnen.

Im Gegenzug unterstützte die Volksbank mit ihrer Aktion „1:1 – Du sparst – wir spenden“ den Zoo Heidelberg. Bei dieser Aktion wurde – bis zu einer Obergrenze von 10.000 Euro – jeder eingezahlte Euro der jungen Sparerinnen und Sparer in einen Spenden-Euro für den Zoo gewandelt. Die so zusammengekommene Spendensumme von 10.000 Euro überreichten am Montag, 13.12.2021, Michael Hoffmann, Mitglied des Vorstands der Volksbank Kurpfalz, und Dr. Christopher Kalinasch, Bereichsleiter der Bank, bei einem Zoobesuch an Direktor Dr. Klaus Wünnemann. „Wir freuen uns sehr, mit unserer Spende den Zoo Heidelberg und die von ihm geplante weiträumige Erweiterung der Gorillaaußenanlage unterstützen zu können“, erklärte Vorstand Michael Hoffmann bei der Übergabe. Hoffmann weiter: „Unsere Region, die Kurpfalz, hat viel zu bieten. Ein besonderes Highlight ist und bleibt der Zoo Heidelberg.“ Die Geschäftsführung des Zoos freut sich über diese Unterstützung: „Die Spende der Volksbank Kurpfalz hilft uns sehr, den Zoo Heidelberg zu einem immer besseren Ort für unsere Tiere zu machen und die Attraktivität unseres Zoos für unsere Besucher zu steigern. Unser nächstes Großprojekt ist die Erweiterung der Gorilla-Anlage. Vielen Dank allen Sparern und der Volksbank Kurpfalz für ihre großzügige Hilfe!“ Die Heidelberger Gorilla-Gruppe soll eine große und abwechslungsreich gestaltete Freianlage mit Klettermöglichkeiten und Ruheplätzen erhalten. Besonders spannend für Tiere und Besucher wird die Vergesellschaftung der Gorillas mit einer weiteren Affenart und Pinselohrschweinen sein. Zum Konzept gehört eine von den Bildungsexperten des Zoos konzipierte ergänzende Ausstellung, welche die Zoobesucher über faszinierende Details der Biologie der Gorillas und über die Bedrohungen der vom Aussterben bedrohten Gorillas in den Regenwäldern informiert.



Die Spendensumme kommt dem Umbau der Gorilla-Außenanlage im Zoo Heidelberg zugute. Foto: Volksbank Kurpfalz