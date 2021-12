Germersheim – Weitere Kinderimpftage im Impfzentrum Wörth

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar.



„Alle Termine für die beiden Kinderimpftage vor Weihnachten sind vergeben. Die Resonanz war wirklich gut. Damit wir nicht erfüllte Terminwünsche abdecken können, öffnen wir das Impfzentrum in Wörth noch an weiteren Tagen“, berichtet Landrat Dr. Fritz Brechtel. Vorgesehen sind Impfungen für Kinder zusätzlich am 27. Dezember sowie am 6., 10., 17., 27. und 31. Januar.

An diesen Tagen öffnet das Impfzentrum in Wörth vorrangig für Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren mit ihren sorgeberechtigten Begleitpersonen die Pforten. „Da Kinder vielleicht etwas mehr Betreuung und Zeit bei den einzelnen Stationen im Impfzentrum benötigen, bis wirklich die Impfung verabreicht werden kann, werden wir an diesen Tagen alle Aufmerksamkeit unseren Jüngsten widmen“, kündigt Landrat Dr. Fritz Brechtel an.

Über die Terminvergabe des Landes können Sorgeberechtigte ihre Kinder für einen Impftermin anmelden: https://impftermin.rlp.de/ sowie über die Hotline-Tel. 0800/5758100.

Kinder erhalten eine Impfung mit dem Biontech-Impfstoff. Das Land weist darauf hin, dass Personen, die ihre Kinder zum Impfen begleiten und auch selbst geimpft werden wollen, bei der Terminbuchung einen Impftermin für sich selbst mitbuchen müssen, da der Impfstoff nur für gebuchte Termine zur Verfügung gestellt wird. Daher ist ein spontanes Impfen für Begleitpersonen nicht vorgehen. Personen über 30 Jahre erhalten den Impfstoff von Moderna.

Informationen rund ums Impfen gibt es unter anderem hier: www.corona.rlp.de/de/impfen/informationen-zur-corona-impfung-in-rheinland-pfalz/.

Quelle Kreisverwaltung Germersheim