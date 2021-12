Walldorf – Unfallflucht in der Bahnhofstraße – Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagmorgen um 6 Uhr kam ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer in der Bahnhofstraße von der Fahrbahn ab und beschädigte dadurch eine Ampelanlage. Eine Zeugin, welche aufgrund des Knalls auf den Unfall aufmerksam wurde, konnte beobachten, wie der Mann seinen VW nach dem Zusammenstoß mit der Ampel am Unfallort zurückließ und flüchtete. Durch die gute Beschreibung der Zeugin konnte der Verdächtige, ein 42-jähriger Mann, wenig später ausfindig gemacht werden. Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Neben einer Blutprobe musste der Mann auch gleich seinen Führerschein abgeben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 30.000 Euro. Weitere Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.



VIDEOINSERAT

GEGEN GEWALT AN FRAUEN