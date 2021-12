Neuhofen – Ausgehobene Kanaldeckel

Neuhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 11.12.2021, gegen 23:50 Uhr, teilt ein Anwohner in der Herweghstraße mit, dass eine Gruppe unbekannter Jugendlicher zwei Kanaldeckel aus den jeweiligen Kanalschächten gehoben und auf die Straße gelegt haben. Durch den Anwohner wurden die Kanaldeckel unverzüglich wieder an ihre vorhergesehene Position gebracht, sodass andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet wurden. Die Jugendlichen haben sich in Richtung Ludwigshafener Straße fußläufig entfernt. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den flüchtenden Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



VIDEOINSERAT

GEGEN GEWALT AN FRAUEN