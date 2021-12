Mannheim-Neckarstadt – Unbekannte stehlen mehrere Fahrräder – Polizei bittet um Hinweise

Mannheim-Neckarstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag zahlreiche Fahrräder aus einem Parkhaus in der „Neckarpromenade“. Ein 45-Jähriger verständigte am Samstagmorgen gegen 10:45 Uhr die Polizei, nachdem er bemerkt hatte, dass sein Fahrrad nicht mehr in einer der dortigen Gitterboxen stand. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt dann fest, dass neben dem Fahrrad des 45-Jährigen vermutlich noch rund 44 weitere Fahrräder gestohlen wurden. Auch diese waren zum Tatzeitpunkt in verschlossenen Gitterboxen abgestellt. Offensichtliche Aufbruchspuren konnten die Einsatzkräfte zunächst keine feststellen. Wie die Täter an die Fahrräder gelangen konnten ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen, Fahrzeuge sowie Geräusche in dem Parkhaus festgestellt haben und/oder Unbekannte beim Verladen von Fahrrädern beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 33010 zu melden.



VIDEOINSERAT

GEGEN GEWALT AN FRAUEN