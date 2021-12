Mannheim-Neckarstadt – Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Mannheim-Neckarstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagabend gegen 19 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Langen Rötterstraße und Grillparzerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 34-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Ein 41-jähriger BMW-Fahrer, welcher auf der Langen Rötterstraße in Richtung Schafsweide fuhr, übersah beim Abbiegen in die Grillparzerstraße die ihm entgegenkommende Radfahrerin. Durch die Kollision mit dem Fahrzeug stürzte die Fahrradfahrerin zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am PKW beläuft sich auf 2.000 Euro.



