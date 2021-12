Mannheim-Neckarau – Betrunken mit nicht zugelassenem Auto unterwegs

Mannheim-Neckarau/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 34-jähriger Mann war am Freitagabend betrunken mit einem nicht zugelassenen Auto im Stadtteil Neckarau unterwegs. Ein Zeuge beobachtete kurz nach 23 Uhr, wie ein Fahrzeug ohne Kennzeichen in der Floßwörthstraße unterwegs war und plötzlich mitten auf der Fahrbahn stehen blieb. Anschließend stiegen zwei männlichen Personen aus und liefen in Richtung Voltastraße davon. Das Fahrzeug ließen sie schräg auf der Fahrbahn einfach stehen. Eine verständigte Polizeistreife fand das Fahrzeug unbeleuchtet, mit eingeschaltetem Warnblinklicht an besagter Örtlichkeit auf. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Im Fahrzeuginneren konnten die Fahrzeugpapiere aufgefunden werden. Bei der Überprüfung der Halteranschrift konnte der 34-jährige Halter des nicht zugelassenen Fahrzeugs deutlich alkoholisiert angetroffen werden. Er gab an, bereits geschlafen zu haben, war jedoch komplett bekleidet und seine Bekleidung war leicht regennass. Zudem nutze nur er selbst das Fahrzeug und er sei im Besitz des einzigen Schlüssels.



Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der Führerschein des 34-Jährigen bereits am Morgen zuvor aufgrund eines Geschwindigkeitsverstoßes beschlagnahmt worden war. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen die Abgabenordnung, das Kraftfahrzeugsteuergesetz und das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.