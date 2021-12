Hockenheim – Neue Räume für Pflegestützpunkt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ältere und kranke Menschen haben in Hockenheim auch weiterhin einen An-laufpunkt für kompetente Beratung und Hilfe: Den Pflegestützpunkt des Rhein-Neckar-Kreises. Das Beratungsangebot zieht vom Rathaus jetzt in die Obere Hauptstraße 7 um. Oberbürgermeister Marcus Zeitler, Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg und Fachbereichsleiter Daniel Ernst haben sich die neuen Räume angesehen, in denen die Vorbereitung für die Inbetriebnahme am neuen Standort laufen. Dort informierten sie sich bei den Stütz-punkt-Mitarbeitenden Karl-Heinz Bitz, Gabriele Puma und Walter Klink, der im Rathaus auch die IAV-Stelle betreut, über die Vorbereitungen für die Eröffnung. Die knapp 50 Quadratmeter großen Räume verfügen über einen Empfangs- und Beratungsbereich sowie drei Büroarbeitsplätze. Der Pflegestützpunkt in Hockenheim wird dann eine kostenfreie professionelle Beratung rund um die Themen Pflege, Alter und Versorgung anbieten. Die Mitarbeitenden Karl-Heinz Bitz, Gabriele Puma und Walter Klink werden dadurch zu „Wegweisern“ für die Bürgerinnen und Bürger bei diesen Anliegen.



Beratung für die Region aus dem Zentrum Hockenheims

Die Pflegestützpunkte koordinieren so Hilfeleistungen aus einem komplexen sozialen Netzwerk. Davon profitieren aber nicht nur die Menschen in Hockenheim. Der neue Stützpunkt ist auch für die Gemeinden Altlußheim, Brühl, Eppelheim, Ketsch Neulußheim, Reilingen, Oftersheim, Plankstadt und Schwetzingen zuständig. „Der neue Standort geht auf eine neue Konzeption für die Pflegestützpunkte zurück, die schon seit Anfang 2021 umgesetzt wurde. In diesem Zuge wur-den die Mitarbeitenden kreisweit auf 11 Vollzeitstellen aufgestockt. Außer-dem richtete der Kreis fünf Pflegestützpunktzentren ein“, berichtet Walter Klink. Weitere Standorte im Rhein-Neckar-Kreis sind in Neckargemünd, Sinsheim, Weinheim, Wiesloch und im geografischen Zentrum Hockenheim. Die Stadtverwaltung Hockenheim unterstützte den Kreis beim Finden geeigneter Räume. „Wir freuen uns sehr, dass der Pflegestützpunkt ab sofort so zentral in der Oberen Hauptstraße beheimatet ist. Er ist ein Gewinn an Beratungsleistungen für ältere und hilfsbedürftige Menschen“, sagte OB Marcus Zeitler beim Rundgang durch die Räume. In dieser Funktion strahle er weit über die Grenzen Hockenheims in die Region hinaus. „Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start am neuen Standort und viele gute Beratungsgespräche für die Menschen in und um Hockenheim“, ergänzte Zeitler.



Kontaktdaten Pflegestützpunkt Hockenheim:



• Walter Klink, Telefon 06221 522 2623, E-Mail: w.klink@rhein-neckar-kreis.de, Zuständigkeitsgebiet: Brühl, Hockenheim, Ketsch, Schwet-zingen, Reilingen

• Karl-Heinz Bitz, Telefon 06221 522 2625, E-Mail: k.bitz@rhein-neckar-kreis.de, Zuständigkeitsgebiet: Altlußheim, Neulußheim, Ho-ckenheim, Oftersheim

• Gabriele Piuma , Tefon 06221 522 2629, E-Mail: g.piuma@rhein-neckar-kreis.de, Zuständigkeitsgebiet: Eppelheim, Hockenheim, Plankstadt