Heidelberg-Altstadt – Langfinger stehlen Handtasche aus Auto – 55-Jährige nimmt Verfolgung auf und findet ein Teil des Diebesguts wieder – Polizei sucht weitere Zeugen

Heidelberg-Altstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten zwei bislang unbekannte Täter eine Handtasche samt Inhalt aus dem Fahrzeug einer 55-Jährigen. Die Frau hatte ihren Mitsubishi gegen 00:30 Uhr in der Brunnengasse abgestellt und nur für wenige Minuten aus den Augen gelassen. Diesen unbeobachteten Moment nutzten offenbar direkt zwei Langfinger aus und entwendeten aus dem unverschlossenen Auto die Handtasche der Frau. Die 55-Jährige, welche die beiden Täter noch flüchten sah, nahm sofort die Verfolgung zu Fuß auf. Zwar verlor sie die beiden Diebe schnell aus den Augen, aber ihre Handtasche mit den persönlichen Dokumenten und den Hausschlüsseln fand sie tatsächlich in einem Gebüsch im Bereich der Heidelberger Stadthalle wieder. Die Diebe hatten es augenscheinlich nur auf das Bargeld der Frau abgesehen. Die Unbekannten erbeuteten ca. 130 Euro aus dem Portemonnaie der 55-Jährigen. In der Folge machte die Frau eine zufällig vorbeikommende Streifenwagenbesatzung auf den dreisten Diebstahl aufmerksam, die wiederum sofort nach den flüchtigen Tätern fahndete.



Personenbeschreibung:

1. Tatverdächtiger: männlich, groß, dünn, weiße Jacke, helle Hose

mit schwarzen Applikationen sowie eine helle Basecap.

2. Tatverdächtiger: männlich, groß, dünn, schwarze Jacke, dunkle

Hose

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach weiteren Zeugen, welche die beiden Täter auf ihrer Flucht gesehen haben und/oder darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 174 1700 zu melden.