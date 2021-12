Frankenthal – Erkenbert-Museum Frankenthal „Objekt des Monats“- Hölzernes Backmodel

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Reihe „Objekt des Monats“ präsentiert das Erkenbert-Museum in der Stadtbücherei in diesem Monat passend zur Vorweihnachtszeit ein hölzernes Backmodel. Zu den Öffnungszei-ten der Bücherei kann das Objekt ohne Anmeldung besucht werden.



Mehr zum ausgestellten Objekt

Das gezeigte Model ist aus stabilem Birnbaumholz und dient zum Anfertigen von sogenannten Springerle, einem süßen Anisgebäck. Dieses Gebäck ist vor allem in Süddeutschland, Teilen von Österreich und der Schweiz bekannt. Zur Fertigung wird der Holzmodel auf den ausge-rollten Teig aus Eiern, Mehl, feinem Zucker und Anis gedrückt, so dass das Motiv den Teig formt. Anschließend wird das Gebäck rundherum zugeschnitten oder mit einem Förmchen zugestochen. Springerle wurden nicht nur zu Weihnachten, sondern zu Festtagen aller Art hergestellt – so-wohl zu kirchlichen Feiertagen im Jahreslauf wie zum Beispiel Ostern und Pfingsten als auch zu familiären Festen wie Hochzeit und Taufe. Dementsprechend vielfältig sind die Motive. Das Model aus dem Erkenbert-Museum scheint besonders ungewöhnlich: Es zeigt einen vornehm gekleideten Herrn mit fünf Säuglingen. Was es damit auf sich hat, ist auf www.frankenthal.de/erkenbert-museum nachzulesen.

Mehr zum Projekt

Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums und der Stadtbücherei, bei dem im Wechsel besondere Objekte des Museums in einer Vitrine im Eingangsbereich der Stadtbücherei ausgestellt werden. Hintergrund ist die derzeitige Schließung des Museums aufgrund anstehender Sanierungsarbeiten. Das Museum wird in dieser Zeit mit einer Reihe von Aktionen und Ausstellungen unter dem Motto „Das Museum in der Stadt“ für die Öffentlichkeit sichtbar bleiben. Mehr ist auf www.frankenthal.de/erkenbert-museum zu finden.

Ansprechpartner

Irina Haas, Sekretariat des Erkenbert-Museums

Erkenbert-Museum Frankenthal

museum@frankenthal.de | Tel. 06233 89 495