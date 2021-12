St.Leon-Rot – Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

VIDEOINSERAT

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Ein 56-jähriger Mann wollte seinen LKW mit Kippmulde in einer Firma in der Roter Straße entladen. Hierbei vergaß er offenbar das Fahrzeug entsprechend zu sichern. Der LKW geriet während des Abladevorganges ins Rutschen und wurde an eine Hauswand gedrückt. Der Mann wurde hierbei zwischen LKW und Hauswand eingequetscht und wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Hubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat in dieser Sache die Ermittlungen übernommen.