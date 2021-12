Ludwigshafen – Thewalt setzt auf stärkere Einbindung von Haltepunkten

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Anlässlich des bevorstehenden Fahrplanwechsels der Deutschen Bahn (DB) in der Nacht zu Sonntag, 12. Dezember 2021, hat sich Ludwigshafens Umweltdezernent Alexander Thewalt für eine gesteigerte Einbindung der Haltestellen im Stadtgebiet durch S-Bahn-Linien und Regionalzüge ausgesprochen. „Für viele der regional bedeutenden und beliebten Zugverbindungen sind etwa der Ludwigshafener Hauptbahnhof oder der Bahnhof Mitte nicht immer als Haltepunkte vorgesehen. Dabei ließen sich mit einer stärkeren Frequentierung dieser zentralen Punkte für die Menschen noch mehr Anreize schaffen, um auf den Öffentlichen Personennahverkehr zu setzen und dafür auf das eigene Auto zu verzichten.“, betont Thewalt.

Die Anbindung Ludwigshafens an das Regionalzug- und S-Bahnnetz habe zuletzt deutliche Fortschritte und die Stadt damit attraktiver gemacht, insbesondere die direkte Anbindung der BASF mit Zügen aus verschiedenen Richtungen oder der Umstiegsmöglichkeit am Hauptbahnhof. „Um die Attraktivität des Umweltverbunds zu erhöhen, das Klima zu entlasten und den Fahrgästen gleichzeitig ein mehr an Komfort zu bieten, wäre die durchgängige Andienung der Haltepunkte Mundenheim und Rheingönheim ein weiteres Plus, welches das ÖPNV-Angebot deutlich aufwerten würde. Zu einem verlässlichen S-Bahn- System gehören Halte an allen Stationen“, ergänzt er. Thewalt verwies darauf, dass ähnliche Forderungen in der Vergangenheit im Stadtrat und dem Ortsbeirat Mundenheim geäußert worden waren.

Quelle Stadt Lu



