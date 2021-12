Ludwigshafen – Neujahrsempfang 2022 erneut digital

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der Neujahrsempfang der Stadt Ludwigshafen am Rhein findet auch im Jahr 2022 in digitaler Form statt. Damit trägt die Stadt der anhaltenden Corona-Pandemie Rechnung. Die traditionelle Großveranstaltung wird daher nicht wie gewohnt im Pfalzbau stattfinden. Interessierte Bürger*innen können die Ausstrahlung des Neujahrsempfangs am Mittwoch, 12. Januar 2022, ab 18 Uhr im Internet verfolgen.

Gesendet wird der Neujahrsempfang aus dem ehemaligen Hallenbad Nord in der Erzberger Straße, eine der so genannten LUcations in der Stadt. Bürger*innen können die Neujahrsrede von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck zuhause per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone mitverfolgen. Traditionell begleitet wird OB Steinruck von Schornsteinfegermeister Mike Job. An die Neujahrsansprache mit Fotoansichten aus der Stadt schließt sich die Übergabe der Neujahrsbrezel durch die Bäcker Ulf und Sebastian Lanzet von der Bäckerinnung an. Musikalische Beiträge der Städtischen Musikschule werden als Videoeinschub zu sehen sein.

An der digitalen Variante des Neujahrsempfangs können alle Interessierten teilnehmen. Benötigt werden ein PC, Smartphone oder Tablet. Der Link zur Sendung wird rechtzeitig in den Sozialen Medien und auf www.ludwigshafen.de geteilt.

