Ludwigshafen – Landesimpfzentrum: Impfungen ausschließlich mit Termin möglich – Zeitlich erweitertes Angebot zur „Jahrestagsimpfung“ – Sonderimpfaktionen für Berufsgruppen und Kinder geplant

Um die Kapazitäten des Impfzentrums zu steigern und die bestehende Warteliste an registrierten Impflingen abzuarbeiten, sind ab Montag, 13. Dezember 2021, in der Walzmühle nur noch Impfungen mit Termin möglich. Durch den besser planbaren Ablauf im Ludwigshafener Impfzentrum lassen sich voraussichtlich 1.000 Impfungen täglich verabreichen. Die Terminvereinbarung muss über das Terminportal des Landes erfolgen.

Anlässlich der einjährigen Betriebsbereitschaft der rheinland-pfälzischen Landesimpfzentren gibt es am Mittwoch, 15. Dezember 2021, in der Walzmühle ein zeitlich erweitertes Angebot für Corona-Schutzimpfungen mit vorheriger Terminvereinbarung. Das Impfen findet in der Walzmühle dann im Zeitraum von 9.30 bis 21 Uhr statt. Das Impfzentrum rechnet damit, an diesem Tag rund 1.300 Menschen – erstmalig, zweitmalig oder zur Auffrischung – gegen das Corona-Virus zu impfen.

Sonderimpfaktion für Berufsgruppen und Kinder

Zu seinen gewohnten Öffnungszeiten führt das Impfzentrum zusätzlich am Montag, 20., und Dienstag, 21. Dezember 2021, eine Sonderimpfaktionen für Berufsgruppen mit vorheriger Terminvereinbarung wie beispielsweise medizinisches Personal, Pflegekräfte, Erzieher*innen, Lehrer*innen oder Feuerwehrleute durch.

Spezielle Sonderimpfaktionen für Kinder mit vorheriger Terminvereinbarung sind am Mittwoch, 22., und Donnerstag, 23. Dezember, sowie im Zeitraum von Montag, 27., bis einschließlich Donnerstag, 30. Dezember 2021, vorgesehen. Abhängig von der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) und der Entscheidung der Bundesregierung können möglicherweise dann Kinder im Alter ab fünf Jahren eine Corona-Schutzimpfung erhalten.

Erwachsene, welche an diesen Sonderimpfaktionen teilnehmen wollen, müssen den Personalausweis oder Pass sowie – falls vorhanden – den Impfausweis mitbringen. Minderjährige müssen von einer sorgeberechtigten Person beim Impfen in die Walzmühle begleitet werden und sollten ebenfalls nach Möglichkeit ihren Impfpass dabeihaben. Es werden mRNA-Impfstoffe verwendet



