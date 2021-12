Ludwigshafen – Inzidenz 326,3 – Höchste Inzidenz in Rheinland-Pfalz weist Germersheim auf

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Inzidenz in Ludwigshafen beträgt am 10.12.2021 326,3 (309,5). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,92 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,99).

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz weist der Kreis Germersheim auf. Hier liegt die Inzidenz bei 554,2.

Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 2.221 neue bestätigte Corona-Fälle, 20 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 283,7 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 289,0). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 149,4 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 150,4) und bei 580,4 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 593,9). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,92 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,99).

Weitere Kreise und Städte in Rheinland-Pfalz



VIDEOINSERAT

GEGEN GEWALT AN FRAUEN