Ludwigshafen – AWO Migrationsberatung Geschäftsstelle geschlossen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. VIDEOINSERAT GEGEN GEWALT AN FRAUEN AWO Migrationsberatung Geschäftsstelle geschlossen Die Geschäftsstelle der Arbeiterwohlfahrt Stadtkreisverband Ludwigshafen am Rhein ist in der Zeit vom 28. Dezember 2020 bis 08. Januar 2021 komplett geschlossen. In dieser Zeit finden keine Beratungen statt und können auch keine Termine vereinbart werden.Die Mitarbeiter*innen sind ab dem 11. Januar ... Mehr lesen »