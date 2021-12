Worms – 26-jähriger Rollerfahrer verletzt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am späten Mittwochabend (08.12.2021), gegen 22:00 Uhr, wurde die Polizei von einem Zeugen verständigt, da eine scheinbar betrunkene Frau mit einem Auto in der Bismarckstraße losgefahren sei. Der Zeuge habe die Frau noch darauf angesprochen und sie gebeten nicht loszufahren. Die Frau sei aber trotzdem losgefahren. In der Wredestraße konnte die 43-jährige Frau ... Mehr lesen »