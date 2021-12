Weinheim – Für eine lebendige Stadtgeschichte – Gestaltungssatzung für die Weinheimer Innenstadt gibt mehr Spielräume für Solaranlagen auf Dächern

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. „Eine Stadt ist kein Museum.“ „Die Häuser und Quartiere stehen für eine lebendige Stadtgeschichte.“ Das sind Zitate aus der Sitzung des Gemeinderats-Ausschusses für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung am Mittwoch in Weinheim. Darin ging es um Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen für die Weinheimer Altstadt und weiterer Innenstadtbereiche. Die wohl wichtigste Veränderung: Solaranlagen auf den Dächern sollen leichter möglich sein. In der Vorlage an den Ausschuss hatte das Amt für Stadtentwicklung argumentiert, dass Ziele des Klimaschutzes und damit der Ausbau erneuerbarer Energien in den zurückliegenden Jahren mehr Akzeptanz gewonnen haben – dazu gebe es auch Gerichtsurteile. Insofern, so die Stadtplaner, sei es gerechtfertigt, „den Zulässigkeitsrahmen gegenüber den bisher geltenden restriktiven Regelungen deutlich zu erweitern“. In der Gestaltungssatzung „Weinheimer Innenstadt“ sollen also Solaranlagen zulässig sein, wenn die Dachlandschaft in ihrer städtebaulich wirksamen Struktur erhalten bleibt, und wenn keine denkmalschutzrechtlichen Regelungen dagegen sprechen.



VIDEOINSERAT

GEGEN GEWALT AN FRAUEN

Der Ausschuss sprach sich mit großer Mehrheit für die Offenlage der Gestaltungssatzung aus – damit hat das Regelwerk eine wichtige Hürde genommen und ist auf den Weg gebracht. Die Satzung hat dann den Rechtscharakter einer örtlichen Bauvorschrift und stellt die Grundlage für Baugenehmigungen dar. Die Erleichterungen gelten auch für Be- und Entlüftungsanlagen, aber auch Dachaufbauten und Einfriedungen, wenn sie zum Gebäude passen. Auch die Einrichtung von Werbeanlagen, etwa bei Ladengeschäften soll kreativer möglich werden – sofern sie dem Denkmalschutz entsprechen. Damit will die Stadt modernes und umweltbewusstes Wohnen, Arbeiten und Einkaufen im historischen Stadtkern noch attraktiver machen, energie-effizientes Bauen soll leichter machbar sein, auch im historischen Umfeld.