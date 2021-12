Speyer – Sekundenschlaf vermutlich Ursache für Verkehrsunfall

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Übermüdung war vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwochmorgen um 08:22 Uhr auf der B 9 bei Schwegenheim. Eine 30-Jährige PKW-Fahrerin war in Richtung Germersheim unterwegs, als bei ihr während eines Überholvorgangs der Sekundenschlaf eintrat. In der Folge kollidierte die Frau mit dem LKW eines 62-Jährigen. Beide Insassen wurden zum Glück nicht verletzt. Durch den Aufprall der beiden Fahrzeuge entstand ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden in Höhe von über 23.000 Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und stellte den Führerschein der 30-Jährigen sicher



