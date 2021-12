Sinsheim/Speyer – Kids Day in den Technik Museen Sinsheim Speyer – Spannende Erlebnistage für kleine Technik-Fans ab Januar 2022

Sinsheim/Speyer/Metropolregion Rhein-Neckat(red/ak) -„Wenn ich einmal groß bin, dann möchte ich ein Feuerwehrmann oder Polizist sein!“; „Als Astronautin werde ich in die Weiten des Weltalls fliegen!“; „In einem Formel-1-Rennwagen über die Strecke düsen!“ oder „In einem U-Boot in die Tiefen des Meeres abtauchen!“ Vielen Eltern werden diese Wünsche sicher bekannt vorkommen. Als Kind träumt man groß und die Phantasie kennt keine Grenzen. Nicht selten bleibt die kindliche Faszination für ein bestimmtes Thema bis ins Erwachsenenalter und prägt den weiteren Lebensweg. In den Technik Museen Sinsheim Speyer können die Kids ihre Träume verwirklichen: Das Innenleben eines Unterseebootes erkunden, am Steuer eines Formel-1-Boliden sitzen, den Maschinenraum einer Dampflokomotive inspizieren oder aber Legenden der Luftfahrt anfassen, begehen und erleben.



Mit dem Kids Day gibt es Technik von Unterwasser bis ins Weltall. Die Technik Museen sind mit ihrer einzigartigen Sammlung ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie. Denn dort erleben große und kleine Besucher gigantische Flugzeuge, schwere Lokomotiven, prächtige Oldtimer oder spritzige Rennwagen hautnah. Da die Nachfrage nach speziellen Kinderangeboten in den letzten beiden Jahren deutlich zunahm, wurde 2021 im Technik Museum Sinsheim der Kids Day ins Leben gerufen. Außer der Aufsichtsperson sind ausschließlich Kinder gestattet – denn bei dieser Veranstaltungsreihe stehen die jungen Museumsbesucher im Mittelpunkt. Die Termine waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht und die Rückmeldungen so gut, dass sich die Museumsmacher dazu entschlossen, den Kids Day 2022 fortzusetzen. Neben dem Technik Museum Sinsheim ist in der nächsten Saison auch das Technik Museum Speyer mit dabei, um den kleinen Fans einen ganz besonderen Tag zu ermöglichen.

Der Kids Day findet regelmäßig von Januar bis November 2022 statt. In rund vier Stunden geht es bei einer spannenden Museumsführung auf Entdeckungsreise. Beim leckeren Mittagessen werden neue Kräfte gesammelt, um anschließend in die Erlebniswelt des IMAX 3D oder IMAX DOME Kinos einzutauschen. Als Erinnerung an den Tag gib es zum Abschluss für jedes Kind noch eine Überraschung. Je Termin können bis zu zehn Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren teilnehmen. Neben dem Kids Day gibt es aber noch mehr für die kleinen Fans. Für das besondere Geburtstagserlebnis bieten die Museen ein spezielles Kinderprogramm an. Inmitten der beliebten Ausstellungsstücke erleben die Geburtstagskinder mit ihren Freunden einen ganzen Tag voller Abenteuer. Natürlich mit leckerem Essen, passender Deko, kleinen Geschenken und vielem mehr. Detaillierte Informationen zu den Terminen sowie den Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.technik-museum.de/kinder.

Über die Technik Museen Sinsheim Speyer – Technik von Unterwasser bis ins Weltall

Die Technik Museen Sinsheim Speyer zeigen zusammen auf mehr als 200.000 m² über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space Shuttle BURAN ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. An 365 Tagen im Jahr geöffnet, ziehen die Museen über eine Million Besucher im Jahr an. Eine wahre Sensation sind die beiden IMAX Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood Blockbuster präsentiert, werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel projiziert. Vom gemeinnützigen Auto-Technik-Museum e.V. getragen und ganz nach dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund 3.000 Mitglieder an. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch die Eintrittsgelder, Spenden sowie Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum Ausbau der Museen verwendet.