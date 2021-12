Schifferstadt – Wunschzettel-Stern für Bewohnerinnen des Frauenhauses

Schifferstadt7Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Gleichstellungsbeauftragen Ute Sold und Katrin Pardall haben Wünsche von zehn Bewohnerinnen des Frauenhauses in Ludwigshafen gesammelt, um ihnen zu Weihnachten eine kleine Freude zu machen. Die Wunschzettel wurden mithilfe von Bürgermeisterin Ilona Volk am Herrnhuter Stern am Eingang des Rathauses aufgehängt. „Wir möchten, dass alle ein glückliches und frohes Weihnachtsfest feiern können und wollen Frauen in Not unterstützen, die aus ihrem Zuhause fliehen mussten, von Gewalt bedroht sind und ihr Weihnachtsfest im Frauenhaus verbringen“, sind sich Ilona Volk und die Gleichstellungsbeauftragten einig. Jeder hat die Möglichkeit, mitzumachen. Einfach einen Wunsch vom Stern nehmen, Wunsch einkaufen und bis zum 20. Dezember im Rathaus abgeben.



Rund jede vierte Frau erlebt mindestens einmal in ihrem Leben körperliche und/oder sexualisierte Gewalt durch einen aktuellen oder früheren Beziehungspartner. Gerade in der Corona-Pandemie ist dieses Thema aktueller denn je. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind die Fallzahlen im Jahr 2020 von 325 auf 357 gestiegen. Das Frauenhaus Ludwigshafen nimmt Frauen und deren Kinder auf, die ihrer gewaltvollen Situation Zuhause entfliehen wollen. Derzeit sind alle 13 Plätze des Frauenhauses Ludwigshafen belegt. Bereits mit der Brötchentütenaktion rund um den Tag gegen Gewalt am 25. November wurde auf das Thema aufmerksam gemacht.



GEGEN GEWALT AN FRAUEN