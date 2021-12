Schifferstadt – Neue Corona-Testzentren in Schifferstadt eröffnet

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Weil der Bedarf nach Testmöglichkeiten aufgrund der neuen Corona-Bestimmungen erheblich steigt, konnte Bürgermeisterin Volk das Unternehmen MKS-Medical aus Ludwigshafen dafür gewinnen, in der Adlerstube, Kirchenstraße 17, Eingang Große Kapellenstraße, ein Testzentrum zu eröffnen. Ab sofort ist das Zentrum montags bis freitags von 16:30 bis 19:30 Uhr und sonntags von 15 bis 19 Uhr geöffnet, es ist keine Terminvereinbarung nötig. MKS Medical hat bereits für die Stadt anlässlich der Wahlen und auch in den städtischen Kitas getestet. Weitere Testmöglichkeiten bieten das Deutsche Rote Kreuz in der Rehbachstraße 12 (Testzeiten: mittwochs und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr) und das EcoCare-Testzentrum am Lidl Parkplatz an.



Zudem gibt es noch weitere neue Teststellen: In der Lillengasse 8a testet Herr Arlind Berishaj seit 6. Dezember von Montag bis Sonntag von 8 bis 20 Uhr mittels Antigen-Schnelltests, es ist kein Termin notwendig. In der Mannheimer Straße 8 wird es ab Samstag, 11. Dezember, ebenfalls eine neue Anlaufstelle für Schnelltests geben. Die Testzeiten von Herrn Senel sind Montag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr und können ohne Voranmeldung in Anspruch genommen werden, bei Fragen steht er unter 0172 4503376 zur Verfügung. Auch Zahnärztin Dr. Heide-Marie Hoffmann, Hauptstraße 53 a, führt donnerstags von 18 bis 19 Uhr nach Anmeldung Antigen-Schnelltests für alle durch.