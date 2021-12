Rhein-Pfalz-Kreis – Das neue Programm 1/2022 der vhs Rhein-Pfalz-Kreis ist da!

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kursplanungen für das erste Halbjahr 2022 sind jetzt in Papierform und im Internet (www.vhs-rpk.de) verfügbar. Derzeit 860 Kurse bilden die ganze Vielfalt aus den Bereichen Sprachen, Bewegung, Entspannung, Kreativität, EDV und beruflicher Weiterbildung ab. Hinzu kommen Schulabschlusslehrgänge, Studienfahrten, Angebote für Kinder und etliche Online-Angebote. Dabei locken auch viele neue Kurse: Pfälzisch für Zugezogene oder Heimische, die mehr über diesen Dialekt erfahren möchten. Das Projekt „klimafit – Klimawandel vor der Haustür!“ beschäftigt sich mit den lokalen und regionalen Auswirkungen des Klimawandels. Veranstaltet wird der Kurs u.a. in Kooperation mit dem Klimaschutzmanagement des Rhein-Pfalz-Kreises, dem WWF und dem Helmholtz-Forschungsverbund. Erleichterungen nicht nur im Arbeitsalltag verspricht der Online-Kurs „Effizientes Zeitmanagement mit Outlook“. Fotofans können mit der Kamera Biber im Heiligensand „einfangen“. Für Kreative gibt es einige Upcycling-Ideen: Schmuck aus Kaffeekapseln oder Geldbeutel aus Tetrapacks.



Die Studienfahrten widmen sich überwiegend künstlerischen Themen: Es geht zur documenta nach Kassel sowie in den Norden zu weltberühmten Stätten in Bremen, Bremerhaven und dem Künstlerdorf Worpswede. Für Kinder, die zweisprachig aufwachsen, bietet die vhs erstmals einen speziellen Spanischkurs an. Bei ausreichendem Interesse werden gern weitere Mutter- (oder Vater-) Sprachen in das Programm aufgenommen. Die Jugendkunstschule freut sich darauf, wieder LEGO®-Werkstätten anbieten zu können. Vor Ostern können „Dino-Eier“ (Straußeneier) mit Graffiti verziert werden, und beim Filzen stehen frühlingshafte Motive oder witzige Figuren im Vordergrund. Das Programmheft lädt zum Stöbern ein, nur so finden sich die kleinen Überraschungen, die vielleicht genau dem entsprechen, was Mann oder Frau längst schon einmal machen wollte… Im Internet gibt es zudem immer wieder zusätzliche Kurse, die den Weg ins Heft nicht mehr gefunden haben. Zum Thema Corona: Die aktuell geltenden Regelungen sind auf der Homepage unter www.vhs-rpk.de zu finden. Alle Kurse finden derzeit statt – allerdings teilweise mit Einschränkungen für Ungeimpfte. Bei Sport, Musik und Kochkursen gilt derzeit eine Testpflicht selbst für zweifach Geimpfte und Genesene. Um eine schriftliche Anmeldung über die Homepage wird gebeten.