Neustadt – 25 Jahre Hambacher Musikfest – Internationales Kammermusik-Festival in Neustadt/Weinstraße

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Neustadt an der Weinstraße, den 09. Dezember 2021 – Seit 1997 lädt das weltberühmte Mandelring Quartett in der Fronleichnamswoche zum „Hambacher Musikfest“ nach Neustadt ein, dem Heimatort des Quartetts. 2022 steht vom 15. bis 19. Juni das 25. Jubiläum des Internationalen Kammermusik-Festivals an. Eröffnet wird das Hambacher Musikfest auf dem Hambacher Schloss mit dem Klavierquintett in f-Moll von César Franck – genau wie vor 25 Jahren. Teil des Jubiläumsprogramms ist auch eine Uraufführung. Karten für das Festival sind ab sofort u. a. über die Website des Festivals erhältlich.



VIDEOINSERAT

GEGEN GEWALT AN FRAUEN

Bekannte und seltene Stücke, internationale GastkünstlerInnen und besondere Konzertorte – das charakterisiert das Hambacher Musikfest seit 1997. Unter der künstlerischen Leitung des Mandelring Quartetts hat sich in der Pfalz ein musikalisches Kleinod entwickelt, das schon lange ein Geheimtipp unter Klassikfans ist. Kammermusikfreunde können hier über fünf Tage in die Klassikwelt eintauchen und sich nach den Konzerten im persönlichen Gespräch mit den KünstlerInnen austauschen.

Für das 25. Jubiläum konnten – ergänzend zum Mandelring Quartett – wieder zahlreiche namhafte GastkünstlerInnen gewonnen werden: Daniel Heide (Klavier), Henri Sigfridsson (Klavier), Roland Glassl (Viola), Konstantin Krimmel (Bariton), Isang Enders (Violoncello), Laura Ruiz Ferreres (Klarinette) und Ferran Cruixent (Komposition).

Eröffnung im Hambacher Schloss

Das Eröffnungskonzert „25 Jahre Hambacher Musikfest“ findet am 15. Juni im Hambacher Schloss statt. Nach dem eröffnenden Klavierquintett von César Franck folgen Balladen von Schumann, Loewe und Wolf. Im Anschluss erklingt das 1. Streichsextett von Johannes Brahms, das mit seiner seltenen Besetzung von zwei Violinen, zwei Violen und zwei Violoncelli fast orchestrale Klangfülle erreicht.

Der große Meister: Brahms im Saalbau

Am nächsten Konzerttag, den 16. Juni steht im Neustadter Saalbau um 20 Uhr das ganz dem Meister der romantischen Kammermusik gewidmete Konzert „Meisterhaft – Johannes Brahms“ auf dem Programm. Das Mandelring Quartett präsentiert gemeinsam mit Gastmusiker Daniel Heide am Klavier das Klavierquartett in c-Moll, dazu Lieder für Bariton und Klavier sowie das späte Klarinettenquintett h-Moll op.115. Brahms spielte 1876 – drei Jahre nach der Eröffnung des Saalbaus – selbst im Neustadter Saalbau und kehrt nun durch seine Werke zurück.

Anlässlich seines 125. Todestages steht auch das „Festkonzert“ am Samstag, den 18. Juni im Saalbau im Zeichen von Brahms. Zusätzlich bietet das Hambacher Musikfest seinen ZuhörerInnen in der Konzert-Mitte eine Uraufführung. Dabei handelt es sich um eine Auftragskomposition des spanischen Komponisten Ferran Cruixent für Bariton und Streichquartett, geschaffen anlässlich des 25. Jubiläums. Den Bariton-Part übernimmt Konstantin Krimmel als Gastmusiker. Ein weiteres Highlight: Im Anschluss folgt ein Surprise-Konzert des Mandelring Quartetts.

Besondere Konzertorte: Kirchen und Weingüter

Das Konzert „Himmlische Klänge“ findet – wie der Name bereits erahnen lässt – in der sakralen Umgebung der Hambacher St. Jakobuskirche statt (Freitag, den 17. Juni) und widmet sich ganz Franz Schubert. „Romantische Welten“ lautet der Titel des Konzerts am Samstag, den 18. Juni im Weingut Naegele in Neustadt-Hambach. Gespielt werden hier Werke von Fanny Hensel-Mendelssohn, Robert Fuchs und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Die „Romantische Matinee“ findet am Sonntag, den 19. Juni im Weingut Müller-Kern statt. Hier stehen Werke von Fanny Hensel-Mendelssohn, Johannes Brahms und Felix Mendelssohn-Bartholdy auf dem Programm.

„Abschlusskonzert“ auf dem Hambacher Schloss

Zum Finale des 25. Hambacher Musikfestes präsentiert das Mandelring Quartett mit seinen Gästen im Festsaal des Hambacher Schlosses das zweite Streichsextett von Johannes Brahms, Lieder von Franz Liszt sowie Schuberts ein Jahr vor seinem Tod entstandenes Streichquintett. Hier schließt sich erneut der Kreis zur ersten Ausgabe des Hambacher Musikfestes im Jahr 1997: Auch damals wurde dieses Werk zum Abschluss gespielt.

Programm für den Klassiknachwuchs

Auch für die kleinen Klassikfans ist gesorgt: Am Donnerstag, den 16. Juni ist für 16 Uhr ein Kinderkonzert im Beethoven-Saal des Saalbaus geplant. Dort präsentiert ein Ensemble des Badischen Staatstheaters eine Geschichte von Cornelia Funke.

Liste der KünstlerInnen beim Hambacher Musikfest 2022:

Mandelring Quartett

Daniel Heide (Klavier)

Henri Sigfridsson (Klavier)

Roland Glassl (Viola)

Konstantin Krimmel (Bariton)

Isang Enders (Violoncello)

Laura Ruiz Ferreres (Klarinette)

Ferran Cruixent (Komposition)

Informationen zum Programm

Ticketinformationen