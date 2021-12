Mannheim – Fahrplanänderungen im Kreis Bergstraße – Nur kleine Anpassungen im Nahverkehr

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum Winterfahrplanwechsel am Sonntag, 12. Dezember 2021, ergeben sich kleine Anpassungen bei Bus und Bahn im Kreis Bergstraße.



Linie S9 (Groß-Rohrheim – Mannheim – Karlsruhe)

Zwischen Groß-Rohrheim und Lampertheim in Fahrtrichtung Mannheim verschieben sich die Abfahrtszeiten vieler Fahrten morgens um jeweils wenige Minuten. In der Gegenrichtung erfolgen die Abfahrten aus Mannheim in der Regel 7 Minuten später, um einen größeren zeitlichen Abstand zum Regionalexpress RE 70 herzustellen. Die Ankunftszeiten im Ried ändern sich entsprechend.

Linie 642 (Biblis – Hofheim – Worms)

Aufgrund von Fahrplananpassungen auf der S-Bahn-Linie S9 ergeben sich Änderungen in den Morgenstunden, um Anschlüsse an die S-Bahn zu gewährleisten. Die erste Fahrt von Hofheim nach Worms wird um 2 Minuten vorverlegt (Abfahrt neu ab Hofheim Bahnhof 4.20 Uhr, Ankunft neu an Biblis Bahnhof: 4.38 Uhr). Der Bus, der bisher um 5.52 Uhr ab Hofheim nach Biblis verkehrte, fährt nun 17 Minuten später. Die bisherige Fahrt um 6.52 Uhr ab Hofheim Bahnhof wird um 6 Minuten nach hinten verschoben. In der Gegenrichtung fährt der Bus um bisher 5.33 Uhr ab Biblis 4 Minuten später ab (Ankunft neu an Hofheim Bahnhof: 5.52 Uhr).

Linie 670 (Bensheim – Zwingenberg – Alsbach)

Um die Beförderung zum Schulstandort Bensheim zu verbessern, werden in enger Abstimmung mit der Darmstadt-Dieburger-Nahverkehrsorganisation (DADINA) einzelne Schulverstärkerfahrten dieser Linie morgens und nachmittags von bzw. nach Bickenbach verlängert. Somit können Schüler aus Bickenbach umsteigefrei nach Bensheim gelangen. Die Abfahrten ab Bickenbach Mitte erfolgen um 6.59 Uhr, 7.02 Uhr und 7.52 Uhr und erschließen zahlreiche Haltestellen. Die Nachmittagsfahrten, die bisher um 13.24 Uhr, 13.37 Uhr, 16.12 Uhr und 16.42 Uhr in Alsbach endeten, werden nach Bickenbach weitergeführt.

Linie 675 (Bensheim – Zell – Gronau)

Auf der Buslinie 675, die die Bensheimer Stadtteile Zell und Gronau erschließt, wird das Fahrplanangebot ausgeweitet. Montags bis freitags verkehren in den Abendstunden zwei weitere Fahrtenpaare im Taktfahrplan. Die letzte Abfahrt ab Bensheim Bahnhof erfolgt dann um 20.08 Uhr, die letzte Abfahrt ab Gronau um 20.30 Uhr. Danach bis Mitternacht sowie am Wochenende ganztägig kann wie bisher die Ruftaxilinie 6975 genutzt werden.

Linie 6990 (Ruftaxi Michelbus, Wald-Michelbach)

Zum 1. Januar 2022 startet in der Gemeinde Wald-Michelbach die neue Ruftaxilinie 6990 unter der Bezeichnung Michelbus, die den öffentlichen Nahverkehr ergänzt. Ein dichtes Netz von Haltestellen und eine fahrplanlose Bedienung ermöglichen flexible Fahrten im gesamten Gemeindegebiet während der Betriebszeiten 8.00 bis 18.00 Uhr (montags bis donnerstags) sowie 8.00 bis 2.00 Uhr in der Nacht (freitags und samstags). Es sind Fahrten zwischen allen Haltepunkten in allen Ortsteilen möglich, da es keinen festen Linienweg gibt. Das Ruftaxi Michelbus kann auch als Zu- oder Abbringer für Bushaltestellen dienen, um dort einen Umstieg herzustellen. Eine Fahrt erfolgt nur, wenn sie mindestens 30 Minuten vor gewünschtem Fahrtbeginn per Telefon, online oder über die myVRN-App gebucht wird. Mit diesem neuen Angebot in Kooperation mit der Gemeinde Wald-Michelbach und dem Kreis Bergstraße soll das Ruftaxi den heutigen Bedürfnissen angepasst werden und noch mehr Menschen zum Umstieg auf den ÖPNV bewegen.

VRN-Service:

Weitere Informationen, Fahrpläne sowie eine detaillierte Fahrplanauskunft unter www.vrn.de oder in der myVRN-App, die praktische Fahrplan-App für unterwegs.

Quelle:

Foto: VRN/VGG