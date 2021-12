Ludwigshafen – Konzertmatinee am 19. Dezember im Ernst-Bloch-Zentrum

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bei der letzten Konzertmatinee dieses Jahres tritt die Pianistin Hansol Lee am Sonntag, 19. Dezember 2021, um 11 Uhr im Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, auf. Die Veranstaltung ist Teil einer Konzertreihe der Pfälzischen Musikgesellschaft in Kooperation mit der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, dem Wilhelm-Hack-Museum und dem Ernst-Bloch-Zentrum. Auf dem Programm stehen die Kreisleriana, Op.16, von Robert Schumann, das Impromptu Op.142, No.3, in B-Dur von Franz Schubert sowie die Klaviersonate No.2, Op.14, in D-Moll von Sergej Prokofiev.



VIDEOINSERAT

GEGEN GEWALT AN FRAUEN

Hansol Lee, geboren in Südkorea, spielt bereits seit ihrem siebten Lebensjahr Klavier. Sie studierte Klavier an der der Sorae High School und absolvierte ein Bachelorstudium an der Kyunghee Universität in Seoul/Korea. Ihr Masterstudium im Fach Klavier schloss sie an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim ab. Zudem studierte sie Kammermusik. 2020 wurde sie mit einem Stipendium der Ernst von Siemens Musikstiftung in Mannheim ausgezeichnet. Seit dem Wintersemester 2019/2020 studiert sie zusätzlich Solistische Ausbildung an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim. Bereits bei zahlreichen Konzerten konnte sie das Publikum begeistern.

Die Matineen werden von Gregor Herrmann organisiert, Mitglied des Vorstandes sowie Leiter des Bezirks Ludwigshafen der Pfälzischen Musikgesellschaft und zudem selbst professioneller Musiker.

Die Pfälzische Musikgesellschaft ist ein gemeinnütziger Verein. Er wurde bereits 1949 “zum Zwecke der Stützung und Erhaltung des Pfalzorchesters” gegründet, das sich heute Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz nennt.

Ernst Bloch hat die Musik als die “utopisch überschreitende Kunst schlechthin” (Das Prinzip Hoffnung) erklärt. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund ist das Ernst-Bloch-Zentrum gerne Gastgeber und Kooperationspartner im Rahmen der Musikmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft.

Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Mitglieder der Pfälzischen Musikgesellschaft haben freien Eintritt. Vorabreservierung sind erwünscht und empfohlen per E-Mail an anmeldung@bloch.de oder telefonisch unter 0621 504-2202. Nähere Informationen zur Konzertreihe gibt es im Internet unter www.bloch.de oder www.pfälzischemusikgesellschaft.de.

Für die Veranstaltung gilt die 2Gplus-Regelung. Zutritt haben nur geimpfte und genesene Personen mit einem gültigen Test. Von der Testpflicht ausgenommen sind Personen, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben. Das Ernst-Bloch-Zentrum ist verpflichtet, eine lückenlose Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten, weshalb die Erfassung personenbezogener Daten für alle Veranstaltungen erforderlich ist.