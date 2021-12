Ludwigshafen – Alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am späten Mittwochabend (08.12.2021), gegen 22:00 Uhr, wurde die Polizei von einem Zeugen verständigt, da eine scheinbar betrunkene Frau mit einem Auto in der Bismarckstraße losgefahren sei. Der Zeuge habe die Frau noch darauf angesprochen und sie gebeten nicht loszufahren. Die Frau sei aber trotzdem losgefahren. In der Wredestraße konnte die 43-jährige Frau von Polizeikräften kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Alkoholisierung. Dieser ergab einen Wert von 2,24 Promille. Der 43-Jährigen wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen sie kann eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Fahrerin überprüfen.



