Landau – Weiterer Mosaikstein im Gewerbegebiet Landau-Nord – De‘ Bäcker Becker eröffnet neue Filiale an der Hainbachstraße – OB Hirsch: „Flächen mit Bestandsnutzung zeitgemäß weiterentwickeln“

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Es tut sich wieder was in Landaus Norden: Direkt am nördlichen Stadteingang in der Hainbachstraße gibt es eine neue Versorgungsstation für Kaffee, Brötchen und Co. Denn die Bäckerei „De‘ Bäcker Becker“ hat dort eine Filiale eröffnet. Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Wirtschaftsförderer Martin Messemer haben das Bäcker-Paar Silke und Claus Becker jetzt an ihrer neuen Wirkungsstätte willkommen geheißen und die Gelegenheit genutzt, auf die Weiterentwicklung des dort bestehenden Gewerbegebiets hinzuweisen. „Herzlichen Glückwunsch zur neuen Filiale und ein großes Dankeschön für Ihr unternehmerisches Engagement am Standort Landau“, wandte sich Oberbürgermeister Thomas Hirsch bei der Filialeröffnung an die Bäckersleute aus Edesheim. „Es ist schön zu sehen, was sich hier im Industriegebiet Landau-Nord, wo früher die Produktions- und Verwaltungsbereiche der Firma Gummi-Mayer angesiedelt waren, Neues tut. Unser Bestreben, Flächen mit Bestandsnutzung zeitgemäß weiterzuentwickeln, ist richtig und wichtig, um die Versorgung zu verbessern, die Attraktivität zu steigern, den Verbrauch von Boden sorgsam zu gestalten und so unserer Stadt weitere positive Entwicklungsimpulse zu geben“, so der Stadtchef.



VIDEOINSERAT

GEGEN GEWALT AN FRAUEN

Wirtschaftsförderer Martin Messemer fügte hinzu: „Der Modernisierungsbedarf ist hier sichtbar und notwendig. In enger Kooperation mit der Firma GM Projektverwaltung (Stiftung & Co.) KG, die die Immobilien von Gummi-Mayer verwaltet, konnten hier in jüngerer Vergangenheit gleich mehrere größere Neubauvorhaben realisiert werden, wie zum Beispiel jetzt die Bäckereifiliale oder auch der neue Zustellstützpunkt der Post und das Betonmischwerk.“ Ein weiteres Investitionsvorhaben stehe bereits in den Startlöchern. „Unser Dank gilt deshalb auch Franz und Johannes Mayer von der GM Projektverwaltung für die gute Zusammenarbeit und ihr Engagement“, so Messemer. Auch im Umfeld zeichneten sich weitere Projekte ab, ergänzte der OB dazu, verbunden mit dem Hinweis: „Wir achten auch bei der Stadtentwicklung im Gewerbegebiet auf den Flächenverbrauch; deswegen haben wir stets auch die Situation in unseren Bestandsgebieten im Blick.“

Das Unternehmen „De‘ Bäcker Becker“ wurde 1963 von Heinrich Becker in Edesheim gegründet. Seit 1996 leitet Claus Becker den Familienbetrieb, seit 2001 gemeinsam mit seiner Ehefrau Silke Becker. Mittlerweile verfügen die beiden über sieben Fachgeschäfte, zwei davon in Landau. Eine weitere Dependance im Gewerbepark „Am Messegelände“ ist geplant. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch auf diversen Wochenmärkten wie dem Landauer Wochenmarkt vertreten. Außerdem werden die Backwaren bei vielen Partnerbetrieben, wie dem Parkhotel Landau oder dem Hotel Maximilians in Landau, angeboten.

Quelle: Stadt Landau