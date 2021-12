Landau – Vorsorge leichtgemacht – Gemeinsame Betreuungsbehörde von Stadt und Kreis veröffentlicht Neuauflage der Vorsorgemappe

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Tag führte die Polizei Germersheim mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch. In dem Zeitraum zwischen 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr verwarnte die Polizei insgesamt sieben Verkehrsteilnehmer in der Josef-Probst-Straße in Germersheim, da sie zu schnell fuhren. In der Neustadter Straße in Schwegenheim waren in dem Zeitraum zwischen 11:20 Uhr bis 12:20 Uhr insgesamt ... Mehr lesen »