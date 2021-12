Höchst im Odw. – 18- jähriger nach Unfall schwerverletzt – #L3106

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. VIDEOINSERAT GEGEN GEWALT AN FRAUEN Pünktlich zum Nikolaus-Tag sind wir gerne dem Spendenaufruf des Förderzentrums Caritas Haus St. Martin in Ludwigshafen gefolgt. Es ist uns seit vielen Jahren ein besonderes Bedürfnis, das Förderzentrum Caritas Haus St. Martin mit Spenden zu unterstützen. „Die Spenden für in Not geratene Menschen sind ausschließlich von ... Mehr lesen »