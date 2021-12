Heidelberg – Zwei Autos miteinander kollidiert – Zeugen gesucht!

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach enger Rücksprache mit dem Gesundheitsamt der Stadt Mannheim wird auch die 25. Mannheimer Vesperkirche in abgewandelter Form in der Citykirche Konkordien stattfinden. Man müsse auf die Not und die steigende Armut durch Corona reagieren, so das Leitungsteam aus Evangelischer Kirche Mannheim und Diakonischem Werk. „Diese Brücke darf nicht abreißen“, betont Dekan Ralph ... Mehr lesen »