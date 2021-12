Haßloch – Räuber überfällt Spielhalle in der Haßlocher Bahnhofsstraße

Haßloch/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Abend, kurz nach 22:00 Uhr, betritt eine männliche Person eine Spielhalle in Haßloch, begibt sich hinter den Tresen und zwingt eine Bedienstete durch Vorhalten eines Messers mit dunkler Klinge, die Geldschublade zu öffnen. Er entnimmt daraus Bargeld und flüchtet, nachdem ein weiterer Besucher die Situation erkennt und auf den Räuber zu geht, zu Fuß in Richtung Friedrich-Ebert-Platz. Der Räuber war mit einer hellgrauen Sturmhaube maskiert und ca. 170 cm groß. Er trug blau-schwarze Hosen, eine dunkelblaue Bomberjacke und Sportschuhe. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Neustadt unter 06321/854-4650 oder 854-0.



