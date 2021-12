Sandhausen – Überraschung für Kindergartenkinder

Ludwigshafen/Ludwigshafen-Süd/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) VIDEOINSERAT GEGEN GEWALT AN FRAUEN Am Mittwoch, den 08.12.2021, gegen 0 Uhr kam es in der Knollstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus. Verletzt wurde niemand. Es entstand geringer Sachschaden. Die genaue Brandursache ist bis dato ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. »