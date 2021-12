Mannheim – Von Tabu zum Verkaufsschlager: Sextoys erleben einen wahren Boom

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Vergangenheit fristeten Sexshops und die darin erhältlichen Produkte wie Videos, Kleidung und natürlich auch Sexspielzeuge ein Nischendasein. Nicht selten schämten sich die Besucher für ihre Einkäufe und versuchten, möglichst unerkannt zu bleiben, um keinen schlechten Ruf zu erhalten. Mittlerweile hat sich dies aber zum Glück entscheidend geändert: Sextoys werden sogar in der Fernsehwerbung beworben und sind damit längst salonfähig geworden.



Kein Grund, sich zu schämen: Sexspielzeuge sind für jede/n da

Wie viele Aspekte, die mit Sex zu tun haben, hatten auch Sexshops und Sextoys lange Zeit einen eher zweifelhaften Ruf. Niemand sprach offen darüber, Dildos, Vibratoren, Liebeskugeln und Co. zu benutzen, denn es galt die weit verbreitete Meinung, dass diese nur von „Perversen“ verwendet würden. Natürlich stimmt dies keineswegs – um aber negatives Gerede abzuwehren, wurden Sextoys vornehmlich heimlich erworben und hinter verschlossenen Türen verwendet. In den vergangenen Jahren erleben die vielseitigen Spielzeuge für Erwachsene aber einen wahren Boom, denn das Tabu konnte mittlerweile gebrochen werden. Heutzutage werben Anbieter für Sextoys sogar zur besten Sendezeit im Fernsehen und vermitteln damit: Es gibt keinen Grund, sich für den Gebrauch von Hilfsmitteln und Accessoires beim Sex zu schämen. Nicht nur einsame Frauen oder Männer greifen auf die teils komplexen und elektronischen Toys zurück, um sich mehr Vergnügen beim Sex zu verschaffen. Auch Paare verwenden entsprechende Spielzeuge, um mehr Aufregung in ihr Liebesleben zu bringen. Das betrifft gleichgeschlechtliche Paare ebenso wie heterosexuelle Verbindungen. Die Möglichkeiten sind vielfältig, und ebenso sind es auch die Anbieter, die Sexspielzeuge jeglicher Art online vertreiben. Verbraucher haben in diesem Zusammenhang oftmals die Qual der Wahl. Vergleichsseiten wie Lovefreund.de informieren zuverlässig über die Angebote unterschiedlicher Plattformen sowie deren Vor- und Nachteile. Darüber hinaus gibt es Informationen zu den einzelnen Toys, dem korrekten Gebrauch und weitere Tipps für mehr Spaß im Bett.

Sexspielzeug gibt es für jeden Geschmack und Anspruch

Wer an Sexspielzeug denkt, hat sicherlich zunächst Gummipuppen und Vibratoren im Sinn. Tatsächlich sind Vibratoren und Dildos die Klassiker im Bereich Sextoys, denn sie ahmen das männliche Geschlechtsteil nahezu lebensecht nach und sind aus diesem Grund bei unterschiedlichen Zielgruppen sehr beliebt. Hier gibt es bei der Anwendung wenig, was der/die Nutzer/in falsch machen kann. Ganz anders sieht es da bereits bei Satisfyern oder Fingervibratoren aus: Eine falsche Anwendung kann den Spaß am Sex schnell zunichte machen. Natürlich werden alle Sextoys mit einer entsprechenden Anleitung geliefert, die besonders Einsteiger sich unbedingt durchlesen sollten. Zudem kann es nicht schaden, sich vorab online über die korrekte Anwendung zu informieren – und letztendlich gilt wie immer: Übung macht den Meister. Für jeden Geschmack und jede sexuelle Ausrichtung sind auf dem Markt passende Hilfsmittel verfügbar, so natürlich auch für den BDSM- und Fetischbereich. Der Fantasie der Nutzer sind so gut wie keine Grenzen gesetzt, denn für jede bevorzugte Richtung und Praktik gibt es auch die geeigneten Toys, die das Ausleben der intimsten Wünsche möglich machen. Beim Kauf sollte immer auf Qualität geachtet werden: Diese entscheidet nicht nur über die Lebensdauer des Spielzeugs, sondern letztendlich auch über die Sicherheit und den Spaß bei der Anwendung.

