Ludwigshafen – Warum nicht einmal Baden besuchen?

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Baden bei Wien, die schöne Stadt in Niederösterreich – Baden bei Wien, so lautet der österreichische Name der Stadt Baden. Sie liegt in einer Weinberglandschaft 30 km von Wien entfernt. Die Stadt ist nicht nur für ihr historisches Grand Casino, sondern auch für ihre römischen Bäder und das berühmte Opernhaus bekannt. Baden bei Wien wurde sogenannt, um es von anderen Städten gleichen Namens zu unterscheiden. Sie heißt eigentlich Baden und ist eine Stadt mit 25.000 Einwohnern, 26 km von der österreichischen Hauptstadt entfernt.

Baden ist eine Stadt für alle, die einen erholsamen Urlaub in den römischen Bädern und mit langen Spaziergängen durch die Weinberge der Stadt verbinden möchten. Durch die strategische Lage in Niederösterreich ist es ideal, um die gesamte Region zu besuchen. Im Umkreis von 50 km befinden sich alle wichtigen Naturattraktionen Niederösterreichs, vom Neusiedlersee bis zum Schneeberg oder der „Hohen Wand“, eine Bergregion mit herrlichen Wanderwegen sowie dem Grand Casino. Klick hier um mehr zu erfahren.



Sehenswertes in Baden bei Wien

Die Stadt Baden, die auch als Stadt der Musik bekannt ist, weil hier Beethoven lebte, besucht man am besten im Sommer, sowohl wegen des Klimas als auch wegen des Fotofestivals von Gacilly: Ein Festival französischen Ursprungs, das seit mehreren Jahren in Baden stattfindet.

Der Kurort Baden ist speziell für seine Thermalquellen bekannt, denn nicht weniger als vierzehn verschiedene schwefelhaltige Quellen, die konstant sechsunddreißig Grad warmes Wasser bieten werden Sie hier finden. Die Stadt ist von Weinbergen und Hügeln umgeben und ist ein ideales Ziel für Entspannung und Erholung.

Beethoven-Haus

Eine der Hauptattraktionen von Baden ist das Beethoven-Haus. Der berühmte Komponist verbrachte drei Sommer in einem Ferienhaus, wo er, inspiriert von dem bezaubernden Ort, einige der wichtigsten Teile der Partitur der 9. Sinfonie schrieb. Das Beethoven-Haus wurde 2014 restauriert und in ein kleines Museum verwandelt, das dem Leben und der Zeit gewidmet ist, die der berühmte Komponist in Baden bei Wien verbrachte.

Kurpark und Kuranwendungen

Wenn Sie auf der Suche nach Entspannung, aber auch nach absolutem Wohlbefinden sind, dann beginnen Sie Ihre Entdeckungstour im Kurpark, der als einer der schönsten Österreichs gilt. Die Nähe zu Wien hat dieses auf die Behandlung von Gelenk-, Muskel- und Kreislauf Schmerzen spezialisierte Heilbad zu einem beliebten Reiseziel gemacht. Die Lage zwischen dem Stadtzentrum und den Wäldern am Stadtrand sorgt für saubere Luft und absolute Ruhe.

Der Park wurde 1792 erbaut und man kann dort zwischen verschiedenen Denkmälern spazieren gehen. Hier befindet sich auch das badische Grand Casino, eines der bedeutendsten Casinos in Mitteleuropa. Ebenfalls finden finden hier im Sommer verschiedene Open-Air-Konzerte statt, die Tausende von Besuchern anziehen.

Das Grand-Casino

Der weitläufige Kurpark ist die perfekte Kulisse für das „Grand Casino“, eines der ältesten Casinos in Österreich, das 1934 eröffnet wurde. Was auch immer Ihre Spielleidenschaft ist, das Casino in Baden hat auf jeden Fall viel zu bieten und war das Erste, das 1988 Poker in Europa einführte.

Die römischen Thermalbäder

Wenn Sie in den warmen Gewässern der Thermalbäder eintauchen möchten, bietet Baden eine Anlage, die an die Karibik erinnert. Unter einer Glaskuppel, der größten in Europa, befinden sich 900 m2 Thermalbecken. Zu jeder Jahreszeit kann man diese römischen Thermen besuchen um sich zu erholen und zu heilen. Ebenfalls bietet diese moderne Anlage einen riesigen Sandstrand der Sie mit Sicherheit an einen Urlaub am Meer erinnert.

Wie man sieht, Baden bei Wien hat wirklich viel zu bieten und eignet sich sowohl als kurzer Abstecher von Wien als auch für einen eigenständigen Urlaub.



