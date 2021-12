Ludwigshafen – Ortsvorsteherbüro Rheingönheim geschlossen

Die Corona Inzidenz in Ludwigshafen liegt am 08.12.2021 bei 332,1(Vortag 336,1). Die Inzidenz im Rhein-Pfalz-Kreis liegt heute bei 401,9 (Vortag 454,9). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,84 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,55). VIDEOINSERAT GEGEN GEWALT AN FRAUEN Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 2.845 neue bestätigte ... Mehr lesen »