Ludwigshafen – Neuauflage „Hidden Champions“ -Stille Marktführer aus der Pfalz

Ludwigshafen / Metropolreion Rhein-Neckar(red/ak) – Hidden Champions sind mittelständische, zumeist inhabergeführte Unternehmen, die in einer engen Marktnische tätig sind und durch ihre besondere Leistung eine herausragende Marktposition erreicht haben. Gemessen an ihrem Umsatz zählen Hidden Champions in ihrem Markt zu den TOP 3 in der Welt oder sind die Nummer1 in Europa. Dabei liegt ihr Umsatz unter fünf Milliarden Euro und sie weisen zumeist eine geringe Bekanntheit in der Öffentlichkeit auf. Die Pfälzer „Hidden Champions“ stellt die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz jetzt in einer neu aufgelegten Broschüre vor.



Mit ihrer hohen Exportquote von zwei Dritteln profitiert die Pfalz in ganz besonderem Maße von offenen Märkten mit unmittelbar positiven Auswirkungen auf Wachstum, Wohlstand und Arbeitsplätze in der Region. Neben den bekannten Global Playern tragen auch zahlreiche eher mittelständisch geprägte Unternehmen hierzu bei. Eine besondere Rolle kommt dabei den Hidden Champions zu.

Auch wenn ihre Namen selten in der Öffentlichkeit bekannt sind, genießen sie in ihrem Marktsegment einen hervorragenden Ruf. „Typisch für Hidden Champions ist”, so Volker Scherer, Geschäftsführer der IHK Pfalz, „dass sie sich auf enge Märkte fokussieren und spezialisieren und dadurch einzigartige Produkte schaffen.“ Sie weisen eine hohe Wertschöpfungstiefe auf, um die Qualität von Produkten und Leistungen breit kontrollieren zu können. Zudem pflegen sie enge Beziehungen zu ihren Kunden, bieten maßgeschneiderte liefernahe Dienstleistungen an und weisen eine schlanke Organisation auf. Durch ihre besondere Leistung haben sie eine herausragende Marktposition erreicht. „Sie transportieren damit die Marke ,Made in Germany‘ in ausländische Märkte“, ergänzt Scherer.

Um diesen ganz besonderen Unternehmen in der Pfalz eine Plattform zu bieten und ihre gesamtwirtschaftliche Bedeutung in der Öffentlichkeit zu präsentieren, hat die IHK Pfalz auf der Grundlage einer Selbstauskunft die vorliegende Broschüre erstmals in 2017 erstellt und sie nun in überarbeiteter Form neu aufgelegt. Dort stellen sich die durchaus bekannten aber auch eher unbekannten Unternehmen aus den verschiedensten Branchen wie Maschinenbau, Chemische Industrie, Anlagenbau, Automobilindustrie und IT in ausführlichen Selbstportraits vor.

Die Broschüre ist unter folgendem Link zu finden: www.pfalz.ihk24.de/hidden-champions