Ludwigshafen – Feierstunde zur Wintersonnenwende

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. die freireligiöse Immanuel-Kant-Gemeinde Neustadt hatte für Samstag, den 11.12.2021, eine Feierstunde zur Wintersonnwende im Mehrgenerationenhaus in Neustadt organisiert. Sie steht als Termin auch im neuesten Mitgliederheft. Nun ist eine weitere, wuchtige Welle der Corona-Pandemie am Rollen und es wäre trotz aller Vorsichtsmaßnahmen schlicht unverantwortlich, wenn diese Feierstunde stattfinden würde. Daher musste sie abgesagt werden. Wie der Organisator Dietmar Burkhard mitteilt, ist er mit dem Mehrgenerationenhaus so verblieben, dass die Feierstunde nachgeholt wird, sobald die Infektionszahlen wieder so sind, dass man sich das erlauben kann.



