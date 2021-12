Ludwigshafen – Der Mondmann im Landeanflug

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 15. bis 18. Dezember 2021 lädt Musikvermittlerin Heike Schuhmacher gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendtheater Speyer zum Kinderkonzert „Der Mondmann“ in die Ludwigshafener Philharmonie ein. Es finden insgesamt acht Schul- bzw. Familienvorstellungen statt. Als Tomi Ungerer 1966 seinen Kinderbuchklassiker „Der Mondmann“ veröffentlichte, lagen sowohl die Mondlandung als auch der Erfolgsfilm E.T. in weiter Ferne. Der im Elsass geboren Grafiker, Schriftsteller und Illustrator Tomi Ungerer hätte dieses Jahr seinen 90. Geburtstag gefeiert. Für alle Kinder ab 5 Jahren bringt die Staatsphilharmonie in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendtheater Speyer eine musikalische Inszenierung des Kinderbuchklassikers auf die Bühne. Der Mondmann lebt allein in seiner runden Kugel und blickt von oben auf die Welt. Sehnsüchtig beobachtet er das Treiben der Erwachsenen, wacht über den Schlaf der Kinder und fühlt sich dabei schrecklich einsam. „Wenn ich doch nur ein einziges Mal dabei sein könnte“, seufzt er. Eines nachts ergreift er die Gelegenheit beim Schopf, hängt sich an einen Kometenschweif und landet auf der Erde.



VIDEOINSERAT

GEGEN GEWALT AN FRAUEN

Zunächst genießt er das Abenteuer, doch wenig später landet er im Gefängnis und eine Katastrophe jagt die Nächste. Mit Kompositionen von u. a. Robert Schumann, Ralph Vaughan Williams, Henry Mancini hat die Musikvermittlerin der Staatsphilharmonie Heike Schuhmacher eine facettenreiche Musikauswahl getroffen. Gemeinsam mit der Klarinettistin Anne Fuhrmann begleitet sie den Mondmann auf seiner Reise am Klavier. Durch liebevoll gezeichnete Projektionen können die Kinder den Mondmann bei seinen Abenteuern verfolgen, bis er leibhaftig von der Leinwand springt und in der Philharmonie auftritt. Die Puppenspielerin Anke Scholz erweckt ihn zum Leben. Die Botschaft der Geschichte offenbart sich schnell: Es ist die Freundschaft, die hilft, alle Schwierigkeiten zu meistern – sie schenkt Zuversicht, egal an welchem Ort man sich befindet.

Für die Vorstellung am Samstag, 18. Dezember um 13.00 Uhr gibt es noch Karten.

Mitwirkende

Anke Scholz, Schauspiel und Figurenbau

Götz Valter, Schauspiel

Anne Fuhrmann, Klarinette

Heike Schuhmacher, Klavier und Musikauswahl

Hanna Neuhaus, Projektionen

Nicole Schneider, Kostüme

Peter Weigel, Tonaufnahmen

Matthias Folz, Textbearbeitung und Inszenierung

Alle Termine im Überblick

Mi, 15.12.21 09.00 und 10.30 Uhr Schulvorstellungen

Do, 16.12.21 09.00 und 10.30 Uhr Schulvorstellungen

Fr, 17.12.21 09.00 und 10.30 Uhr Schulvorstellungen

Sa, 18.12.21 11.00 und 13.00 Uhr Familienvorstellungen

Erwachsene 14 €/ Kinder 5 €

KiKo-Familien-Ticket:

ein Kinderkonzert à 25 € für bis zu 5 Personen (für eine Gruppe von 1 Erw. + max. 4 Kinder oder 2 Erw. + max. 3 Kinder)

Vorverkauf

online: www.staatsphilharmonie.de, per Mail: karten@staatsphilharmonie.de,

telefonisch: 0621/336 73 33

HINWEIS ZUM KONZERTBESUCH IN PANDEMIEZEITEN

Für alle Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz gilt die 2G-Plus-Regel. Das bedeutet, dass Sie nur mit einem gültigen Impf- oder Genesenen-Nachweis, einem amtlichen Ausweisdokument und einem tagesaktuellen, offiziellen Schnelltest unsere Veranstaltungen besuchen dürfen. Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske besteht bei allen Veranstaltungen während des gesamten Aufenthalts. Kinder bis einschließlich 6 Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen.

Ausgenommen von der 2G-Plus-Regel sind:

– Menschen mit Booster-Impfung benötigen keinen tagesaktuellen Schnelltest

– Kinder bis 12 Jahre und 3 Monaten benötigen keinen Test

– Schüler*innen, die einen Nachweis durch ihren Schülerausweis oder eine Testbestätigung der Schule haben

– Ungeimpfte Kinder bis einschließlich 17 Jahre, die einen tagesaktuellen Test mitbringen (3G)

– Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein entsprechender ärztlicher

Nachweis vorzuzeigen

– Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt

– Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine Impfempfehlung der STIKO

gibt